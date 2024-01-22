  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yalova Belediyesi, çalışanlarına yüzde 88 zam yaptı

Yalova Belediyesi, çalışanlarına yüzde 88 zam yaptı

Yalova Belediyesi, çalışanlarına yüzde 88 zam yaptı
Güncelleme:

Yalova'da, belediye ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında, işçilerin maaşına yüzde 88 zam yapıldı.

Yalova Belediyesi, çalışanlarına yüzde 88 zam yaptı. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza törenine katılan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, çalışanlar tarafından omuzlara alındı.

Davul zurna eşliğinde meşaleler yakan Başkan Tutuk ve belediye yöneticilerini konfetilerle karşılayan çalışanlar, daha sonra imza töreninin yapılacağı salona geçti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Tutuk, belediyeyi, işçinin maaşını ödemekte zorlanan bir dönemden mesai, ikramiye ve maaşları birlikte ödeyen bir belediye haline getirdiklerini söyledi.

Belediyenin son 4 yılda yaptığı başarılı projeleri, idarecisinden işçisine kadar tüm belediye personelinin emeğiyle yaptıklarını belirten Tutuk, "Hepimizin bu inanca ortak verdiğimiz alın teriyle birlikte oldu. Bu 4 yıl içerisinde maaşı bir gün sonra ödememek için gayret gösterdik ve hepsini birlikte ödemek istedik. Yüzde 80'in üzerinde oldu ama ben baktığımda 31 bin 700 lira olduğunu gördüm. Küsuratlar bize yakışmıyor. Ben diyorum ki en düşük maaş 32 bin lira olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah nice güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Yalova'yı, Türkiye'nin yaşanabilir en iyi ili yapmayı nasip etsin. Bunda da sizin emeğiniz olacak." diye konuştu.

Etiketler Yalova Yalova Belediyesi çalışan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un barajları doluyor! Son 1 yılın en yüksek seviyesi İstanbul'un barajları doluyor! Son 1 yılın en yüksek seviyesi Emeklilere yüzde 5 ek zam teklifi Meclis'te: Ek zam farkları ne zaman ödenecek? Emeklilere yüzde 5 ek zam teklifi Meclis'te: Ek zam farkları ne zaman ödenecek? Kulislerde bomba iddia: İYİ Parti'nin Ankara adayı belirlendi Kulislerde bomba iddia: İYİ Parti'nin Ankara adayı belirlendi Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte son 16 turu eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte son 16 turu eşleşmeleri Türk hakemlere şike suçlaması: 3 kez penaltı verildi Türk hakemlere şike suçlaması: 3 kez penaltı verildi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydaki ilk deneyine başladı İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydaki ilk deneyine başladı ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu mu, Kurum mu? ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu mu, Kurum mu? O belediyede en düşük işçi maaşı 32 bin lira oldu: Yüzde 88'lik zammı böyle kutladılar! O belediyede en düşük işçi maaşı 32 bin lira oldu: Yüzde 88'lik zammı böyle kutladılar! Kapadokya kar altında bir başka güzel! Kapadokya kar altında bir başka güzel! Denizlerimizi istila eden ölümcül balık rotayı Marmara'ya çevirdi Denizlerimizi istila eden ölümcül balık rotayı Marmara'ya çevirdi