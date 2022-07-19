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Yalova'da para çekmek isteyenlere bir şok daha: ATM'lere üçüncü saldırı

Yalova'da para çekmek isteyenlere bir şok daha: ATM'lere üçüncü saldırı

Yalova’nın Altınova ilçesinde daha önce iki kez gündeme gelen ATM’lere yönelik saldırı tekrar etti.

Yalova'daki ATM'lere yönelik 2 kez gerçekleşen saldırıya bir yenisi daha eklendi. Alınan bilgiye göre, N.Ş., Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan ATM’lere çekiçle saldırdı.

 Tek tek ATM’lerin ekranlarını kıran şahsa bölgedeki bir polis müdahale etti. Polise direnen zanlı gözaltına alındı.

 ATM'LERE 3'ÜNCÜ SALDIRISI
Şüpheli N.Ş.’nin daha önce 2 kez daha ATM’lere çekiçle saldırarak zarar verdiği öğrenildi. İkinci saldırısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen N.Ş., yine aynı bölgedeki 8 ATM’yi kullanılmaz hale getirmişti. Cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli 2’nci saldırı sonrasında ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakılmıştı.

Rehabilitasyon merkezden çıkan N.Ş.’nin hedefinde yine ATM’ler vardı. Şahıs ATM’lere 3’üncü saldırısını gerçekleştirmiş oldu. (İHA)

Etiketler atm saldırı
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