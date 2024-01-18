Yargıdaki yolsuzluğu ihbar eden İsmail Uçar Yargıtay üyesi oldu

Yargıtay'a 4 yeni üyenin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yargıda yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili yazdığı ihbar mektubuyla gündeme gelen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da Yargıtay üyesi oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunca, Yargıtay'daki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Yargıtay üyeliğine seçildi.

HSK'YA İHBAR MEKTUBUNU YAZAN UÇAR DA SEÇİLDİ

Atanan isimler arasında yer alan İsmail Uçar, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yargılamalar ve soruşturmalarda usulsüzlük iddiaları üzerine bir ihbar mektubu kaleme almıştı.

Uçar, para karşılığı karar alındığı iddialarını Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) iletmişti.

Bu gelişmelerin ardından HSK, 3 müfettiği inceleme için görevlendirdi. Süreç devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uçar, tespitlerinin yeni olduğunu belirterek, “Yazdığım yazıda her şey açık” ifadelerini kullanmıştı.

Süreci takip eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da incelemeye ilişkin ''HSK Teftiş Kurulu Başkanlığınca 3 müfettiş görevlendirdik. Müfettişlerimiz gerekli incelemeyi ve soruşturma çalışmalarını yaptıktan sonra da bahsedilen iddialarla ilgili bir karara yetkili makamlarımız varacaktır” açıklamasını yapmıştı.