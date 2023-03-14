Yargıdan Mehmet Cengiz'e iyi, Cennet Koyu'na kötü haber

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı turizm cenneti Gölköy’deki Cennet Koyu’nda Cengiz Holding'in başlattığı rezidans ve otel inşaatı için verilen ruhsat iptali kararı mahkemeden döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gölköy Mahallesi Cennet Koyu Gökburun mevkisinde 180 dönümlük arazideki rezidans inşaatı, Aralık 2022 tarihinde Bodrum Belediyesi'nden alınan inşaat ruhsatı ile başladı. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Cengiz Holding A.Ş.’ye verilen ruhsatı 8 Ocak 2023 tarihinde iptal etti. Holding, ruhsat iptalini Muğla 1. Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı.

İş insanı Mehmet Cengiz'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Cengiz Holding A.Ş.'nin, ruhsatın iptal edilmesine yönelik yaptığı itiraz Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından kabul edilerek yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Bodrum Belediyesi hukukçularının karara itiraz edeceği öğrenilirken, çevreciler de sert tepki gösterdi.

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