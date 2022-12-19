Yargıtay Başsavcısı'ndan HDP talebi: Hesapları bloke edilsin

Yargıtay Başsavcısı, HDP'nin terör örgütüyle bağının devam ettiğini belirterek "Hazine yardımı bulunan hesapları bloke edilsin" dedi.

HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan dava devam ediyor..

Konuyla ilgili Yargıtay Başsavcısı, yeni bir talepte bulundu.

HDP'nin terör örgütüyle bağının devam ettiğini vurgulayan Başsavcı, HDP'nin hazine yardımının yattığı hesapların bloke edilmesini söyledi.

"Hesapları bloke edilsin"

Yargıtay Başsavcısı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"HDP'nin terör örgütü ile organik bağı devam ediyor. HDP'nin Hazine yardımını terör örgütünün amaçları için kullanıyor, devlet yardımı bulunan hesapları bloke edilsin."

HDP, Hazine'den 539.5 milyon lira yardım alacak

Öte yandan, TBMM'ye sunulan bütçeye göre 2023'te HDP, 539.5 milyon TL hazine yardımı alacak.

Bunun 1.5 milyar liralık kısmı, ocak ayında partinin hesabına yatırılacak.

Seçim dönemlerinde yardımlar artıyor Kanuna göre, Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katına çıkıyor.