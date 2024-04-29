  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yargıtay'da seçim çıkmazı: 26. turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay'da seçim çıkmazı: 26. turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay'da seçim çıkmazı: 26. turda da sonuç çıkmadı
Güncelleme:

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 26. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti. Seçimin ilk 25 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 26. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 101, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 109, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı. Seçime katılım 318 olarak kayıtlara geçerken, 9 oy geçersiz sayıldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 27. tur oylamayla devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

İHA

Etiketler yargıtay seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muğla açıklarında korkutan deprem Muğla açıklarında korkutan deprem Türklere kapılar kapandı: Schengen vizesi almak isteyenlere kötü haber Türklere kapılar kapandı: Schengen vizesi almak isteyenlere kötü haber IBAN'la ödemenin cezası belli oldu IBAN'la ödemenin cezası belli oldu Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu Türkiye-Irak sınırında 30 yıl sonra bir ilk Türkiye-Irak sınırında 30 yıl sonra bir ilk Meteoroloji saat verdi: 7 ili kuvvetli sağanak vuracak Meteoroloji saat verdi: 7 ili kuvvetli sağanak vuracak Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Togg yerine 15 milyon TL'lik Audi istedi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Togg yerine 15 milyon TL'lik Audi istedi