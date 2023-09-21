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  3. Yaz geri geliyor! Sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak

Yaz geri geliyor! Sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak

Yaz geri geliyor! Sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak
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Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Karadeniz'in doğusundaki illerimiz haricinde yurt genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor. Karadeniz'in doğusunda yağmur diğer illerimizde ise yazdan kalma günler bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Erzurum, Erzincan, Igdır, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri, Van'ın güney kesimleri ile bu akşam saatlerinde Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri'nin doğusu, Osmaniye'nin doğusu, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Gaziantep'in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

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