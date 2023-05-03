  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. YDS sonuçları açıklandı

YDS sonuçları açıklandı

YDS sonuçları açıklandı
Güncelleme:

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS sonuçları bugün açıklandı.

9 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. 130 binin üzerinde adayın yarıştığı sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından görüntülenebiliyor.

SONUÇLARA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

 

Etiketler YDS sonuçları 2023 yds yds sınav sonuçları ösym
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan seçime kısa süre kala hepsini görevden aldı
Otomobil satışlarında zam paniği!
İstanbul Kadıköy'de kan donduran cinayet
İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada
Enflasyon sonrası Mayıs 2023 kira zam oranı belli oldu
Türkiye'nin gözü aydın! Sonunda evlendi!
Motorinde ''indirimcik'' iptal edildi, indirim gibi indirim geliyor
Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu
İçişleri Bakanı Soylu bu sefer bir kremi hedef aldı
İstanbul'da büyük yangın! Bina alev topuna döndü