YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından düzenlenen YDS sonuçları bugün açıklandı.
9 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. 130 binin üzerinde adayın yarıştığı sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından görüntülenebiliyor.
SONUÇLARA NEREDEN BAKILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
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