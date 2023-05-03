YDS sonuçları açıklandı

İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada

Enflasyon sonrası Mayıs 2023 kira zam oranı belli oldu

Motorinde ''indirimcik'' iptal edildi, indirim gibi indirim geliyor

Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu