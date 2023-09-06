Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi için tarih verildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, avukatlık asgari ücret tarifesinin önümüzdeki hafta netleşeceğini söyledi.

TBB ve Mersin Barosu tarafından, meslekte 40, 50 ve 60 yılını dolduran avukatlık mesleğinin duayenlerine onur plaketi töreni düzenlendi. Mersin Barosu avukatlar odasında düzenlenen törene TBB Başkanı Erinç Sağkan, TBB Genel Sekreteri Veli Küçük, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Niğde Barosu Başkanı Emin Alper Öztürk, Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman ve çok sayıda avukat katıldı.

Mersin Barosu Başkanı Özdemir, 2023-2024 adli yılının, avukatlık mesleğinin geleceği adına kaygı verici sorunların çözümü için umutla dolu bir yıl olmasını temenni etti.

Yeni adli yıl ile ilgili açıklamada bulunan TBB Başkanı Erinç Sağkan ise "TBB genel kurulunun bizlere, baro genel kurullarının da baro yönetimlerine yüklediği sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirirken de avukatların örgütlü gücüne en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemi yaşadığımızın altını çizmek istiyorum. Şuna inanıyorum ki; bu yıl 180 bin kişilik savunma camiası, birlik ve beraberlik içerisinde TBB ve barolarla birlikte bu mücadeleyi eğer yürütürse, muhakkak ki çözüme yakın sorunlarımızda bazı somut adımları gördüğümüz bir yılı yaşayacağız" dedi.

'MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARINI GÖZETEN BİR TARİFE OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Avukatlık asgari ücret tarifesinin önümüzdeki hafta netleşeceğini beklediklerini kaydeden Sağkan, "İyi bir tarife çıkarmak için Adalet Bakanlığı ile ağustos ayı boyunca toplantılar yaptık. Önümüzdeki hafta uzlaşıya varmamız halinde eylül ayı ortası gibi yayınlamak yönünde bir planımız var. Bakanlıkla görüşmelerimiz olumlu bir yöne doğru evrilmeye geldi. Ancak avukatlık asgari ücret tarifesi bizim bir yıl boyunca uygulayacağımız tarife olduğu için meslektaşlarımızın haklarını gözeten bir tarife olması koşulu ile biz ancak Adalet Bakanlığı ile bu konuda anlaşarak yayınlanması konusunda mutabık kalabiliriz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından meslekte 40, 50 ve 60 yılını dolduran avukatlara plaketleri verildi.

DHA