Yeni havalimanına ilk gemi yanaştı

Karadeniz kıyısındaki Rumeli Karaburun limanına Güney Kore’den 63 bin ton jet yakıtı getiren 244 metre uzunluğundaki M/T LR2 Pioneer adlı tanker terminale yanaştırıldı.

Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre yüzlerce jet uçağın yakıt ihtiyacını taşıyan tankerlerin yanaşacağı Rumeli Karaburun Limanı’nın ilk misafiri dev bir gemi oldu.

Hong Kong bayraklı 244 metre uzunluğunda, 43 metre genişliğindeki M/T LR2 Pioneer, Güney Kore’den aldığı 63 bin ton jet yakıtını getirmek için 1 Temmuz’da yola çıktı ve 38 günde İstanbul’a vardı. İstanbul Boğazı’nı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde ve baş kılavuz kaptan Cahit İstikbal kumandasında geçen dev gemi, 8 Ağustos’ta akaryakıt yükünü limana boşaltmak için hazır hale geldi. Karadeniz kıyısındaki limana girmek için bekleyen tankeri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörler karşıladı.

4 kaptan çalıştı

Baş Kılavuz İstikbal’in yönetiminde 3 kaptanın daha görev aldığı yanaştırma sırasında aksilik olmaması için yoğun çaba sarf edildi. Tankeri Kurtarma 3, Kurtarma 7 ve Kurtarma 8 römorkörleri çevreledi. Yaklaşık 2 saat süren operasyon sonunda 63 bin ton tehlikeli yük taşıyan gemi limana yanaştırıldı.

Baş Kılavuz İstikbal’in operasyondan bir gün önce İTÜ Denizcilik Fakültesi’ndeki simülasyon merkezinde tatbikat yaptığı ve yanaştırmanın kusursuzluğu için notlar aldığı öğrenildi.

Hindistan’dan gelen kaptan

Tankerin Hintli kaptanı Abhay Kumar, Türk kaptanlar sayesinde İstanbul Boğazı’nı sorunsuz geçtikten sonra limana güvenle yanaştıklarını söyledi. Kumar, “Yaklaşık 70 gündür denizlerdeyiz. İstanbul tüm mürettebatımıza heyecan verdi. Kıyı Emniyeti’nin deneyimiyle heyecanımız güvene dönüştü. Akaryatı teslim ettikten sonra bu güzel şehrin tadını çıkarmaya başladık” dedi.