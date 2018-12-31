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  3. 31 Aralık 2018 20:42

Yeni yıl yağışla başlıyor

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde ve Bolu çevrelerinde havanın yarın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni yıl yağışla başlıyor
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Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı,  Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde ve Bolu  çevrelerinin yarın yağışlı olması bekleniyor. 

 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam ve  gece Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt ve Edirne  çevrelerinin, yarın Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu  ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde ve Bolu çevrelerinde  havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi,  Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri ile Edirne, Çanakkale, Denizli ve  Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar  şeklinde olması bekleniyor.

Bu gece saatlerinden itibaren yağışların Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya ve Muğlaçevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak,  yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve  pus hadisesi görüleceği öngörülüyor.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

 

 

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