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Yerebatan Sarnıcı'nda kimyasal koku alarmı

Yerebatan Sarnıcı'nda kimyasal koku alarmı
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Yerebatan Sarnıcı'nda konsolosluk daveti öncesinde hissedilen kimyasal koku ekipleri harekete geçirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Alemdar Mahallesi Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde yaşandı. Yerebatan Sarnıcı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, 76 ülke Başkonsolosu ve Konsoloslarının katıldığı etkinlik öncesinde kimyasal bir koku hissedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alanda havalandırma çalışması yaptı. İncelemeler sonucu herhangi bir kimyasal tepkime olmadığı tespit edildi ve ekipler olay yerinden ayrıldı. 

Etiketler Yerebatan Sarnıcı AFAD Yerebatan Sarnıcı konsolosluk
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