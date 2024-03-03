Yerel seçim adaylarının kesin listesi bugün paylaşılacak

31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adayların kesin listeleri bugün açıklanacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, seçim takvimi işliyor. 31 Mart'ta seçimlere girecek 34 siyasi partinin verdiği aday listeleri üzerindeki inceleme süresi doluyor.

Takvim kapsamında, siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler bugün il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

İlçe belediye başkanları listelerini ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkanlığı listelerini ise il seçim kurulları açıklayacak.

Listelerin ilanının ardından birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak.