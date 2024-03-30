Yerel seçimlere 1 kala... İşte Türkiye'nin en borçlu belediyeleri

Türkiye yarın itibariyle yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanırken, Türkiye'nin en borçlu belediyeleri belli oldu. İşte o liste...

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP’li belediyeler olduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Hazine’ye olan borçlarını görmezden geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Hazine’ye en borçlu belediyeler listesinde AK Partili belediyeler açık ara önde bulunuyor.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre ülke genelindeki 30 belediye ve belediye şirketinin toplam 10 milyar 524 milyon liralık Hazine borcunun, 5 milyar 988 milyon lirayla en büyük kısmı AK Partili belediyelerin üzerinde yer alıyor. Borçlu belediyeler arasındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise 2 milyar 103 milyon lira ile zirvede bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın en son açıkladığı borçlu belediyeler listesine göre, 30 belediyeden 14’ü AK Partili belediye ve belediye şirketlerinden oluşuyor. Hazine’ye borcu olan AK Partili belediyeler arasında Kocaeli’nin ardından ikinci sırada 1 milyar 64 milyon liralık borçla Samsun Büyükşehir Belediyesi, üçüncü sırada da 597 milyon lira ile Bursa Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Ayrıca Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 597 milyon, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin de 408 milyon liralık devasa Hazine borcu görünüyor.

AK Partili Zonguldak Belediyesi 332 milyon TL, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi 286 milyon, Sivas Belediyesi 274 milyon ve Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi de 227 milyon lirayla AK Parti’nin yönetimindeki en borçlu yerel yönetimler oldu. Ayrıca Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi, Denizli Büyükşehir, Sakarya Büyükşehir, Gaziantep Büyükşehir ve Yozgat belediyeleri de Hazineye borçlu yerel yönetimler listesinde yer alıyor.

CHP’li belediyelerin borcu

Hazine’ye borçlu 30 yerel yönetimin yer aldığı listeye CHP’den ise yalnızca 5 belediye ile 6 belediye şirketi girdi. Hazine’ye Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar 532 milyon, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 769 milyon TL borcu bulunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin de 568 milyon TL’lik borcu olduğu belirtiliyor. İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediyesi 39 milyon liralık, Mersin Büyükşehir Belediyesi de 2 milyonluk borçla son sıralarda yer alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine’ye borcu bulunmuyor. CHP’li belediye şirketlerinin Hazine borcu ise 809 milyon TL olarak belirlendi.

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