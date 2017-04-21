Ankara Güvenpark yıkılacak mı ?

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, sit alanı kapsamında olan Güvenpark'a, “İbadet alanı” yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurdu.

Güvenpark'ta bulunan Avusturyalı mimar Holzmeister tarafından yapılan ve Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda ve inkılap hareketlerinde beraber yürüdüğü arkadaşlarını temsil eden heykel ve rölyeflerin de bulunduğu parkın yıkılıp, yerine cami yapılacağına dair bu iddia gündeme bir anda bomba gibi düşerken önce CHP'den ardından da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi.

CHP: “BU PROJEYE ŞİDDETLE KARŞIYIZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grup Başkanı Doğan Yılmazkaya, projeye şiddetle karşı çıktıklarını söyleyerek “Belediye Meclisi'nde bizlere, Güvenpark'ın yeniden düzenleneceğini, yeni bir metro istasyonu açılacağını, bu nedenle dolmuş duraklarının yeraltına alınacağını, üstünün de park ve yeşil alan olarak kalacağını söylediler. Şimdi böyle bir şeye karar verilmişse şiddetle karşı çıkarız. Her türlü hukuki yola başvurur, mücadelemizi parti olarak yaparız.” dedi.



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Kamuoyunda tepkilere yol açan iddianın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de bir açıklama yaparak “Anıt asla yıkılmayacak, Güvenpark’a cami de yapılmayacak. Yerin altına yapılacak Keçiören Metro istasyonu ile dolmuş durak parkında ibadet ihtiyacını karşılamak için küçük bir mescit yapılabilir. Bu dahenüz net değil” dedi.

Cami değil yeraltı mescidi

Belediye yetkilileri, ayrıca planlanan metro istasyonu için ihtiyaç olacak ibadet yeri için yer altına bir mescit yapılması düşünüldüğünü sözlerine ekledi. Ancak aynı yetkililer bu konuda da henüz kesin kararın verilmediğini söyledi.