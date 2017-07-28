Dünyanın en iyi festivali başlıyor!

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, festivale yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek; “Dünyanın en iyi kültür ve sanat festivaline yaraşır şekilde tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

64 ülkeden 1300 sanat elçisi katılıyor

Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) tarafından 4 kez “Dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali” ödülüne layık görülen ve Türkiye’nin A kategorideki tek festivali olan 18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 28 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival için tüm hazırlıklarını tamamlayan Büyükçekmece Belediyesi, 64 ülkeden gelecek 1300 sanat elçisini en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanıyor. Festivale yönelik olarak gerçekleştirilen son toplantı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Türk Folklor Kurumu ve Festival Komitesi Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

“Dünya Festivali”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, festivalin 18 yılda her yıl daha da büyüyerek geliştiğini ve bir dünya festivali olduğunu belirterek, festivale yönelik son uyarılarını yaptı. Festival 28 Temmuz Cuma günü saat 12:00’de Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve saygı duruşu ile başlayacak. 29 Temmuz Cumartesi gecesi Büyükçekmece Kordonboyu’nda festival geçiş korteji gerçekleşecek. Festivalin uluslararası resmi açılışı ise 31 Temmuz Pazartesi akşamı gerçekleşecek. Gecenin finalinde ise ABD’li sanatçı Della Miles bir konser verecek.

Onlarca uluslararası etkinlik, sergiler ve konserler

Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi, Uluslararası Atölye Bayramı Geleneksel El Sanatları Sergisi, Uluslararası Kukla Festivali, Uluslararası Çalgı Koleksiyonu Sergisi ve Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması gibi onlarca ekinliğe sahne olacak olan 18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 5 Ağustos Cumartesi akşamı düzenlenecek muhteşem finalle son bulacak. Bu yıl festival kapsamında ayrıca Bengü, Koray Avcı, Mor ve Ötesi, İpek Açar ve Suat Suna (Kayahan Şarkıları) konserleri gerçekleşecek.