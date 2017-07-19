Hazinedar, Hezne Belediye Başkanı'nı ağırladı

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, kardeş belediye protokolü çerçevesinde iş birliği içerisinde oldukları Almanya’nın Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Önümüzdeki aylarda belediyeler arasındaki çalışmaların konuşulacağı zirve bu ziyaretin ana gündem maddesi. Zirvenin gündemi ise ekonomi olacak.

"Kötü siyasal iklimi değiştirecek bir program"

Zirve hakkında konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “Yerel yönetimler açısından çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Avrupa ile son dönemde bizi anlamayan, bizi anlamakta güçlük çeken ve içerideki hatalarımızla ilgili bizimde karşı refleksle doğru hareket etmemizi engelleyen kötü siyasal iklimi değiştirecek bir program. Almanya’nın lojistik ve ekonomik olarak önemli bir bölgesi olan Herne’nin belediye ekibi ile beraberiz” ifadelerini kullandı.

Merkel'in parası yetmeyince devreye Herne'liler girdi

Herne ile ilgili bir hikayeden bahseden Başkan Hazinedar, “Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Merkel, yaptıkları toplantıda dini önderleri de davet etmişler. Birinci dünya savaşındaki bir hikaye orada ortaya çıkmış. Alman askerleri birinci dünya savaşı esnasında Ermeni patrik vekilinin de çocukluğunun geçtiği Diyarbakır’da bir kiliseyi karargah olarak kullanmışlar. Oranın tadilatında da 3 milyon dolar masraf edilmiş. O masrafın yarısı da Merkel’den istenilmiş ve cumhurbaşkanının da izni ile mektup yazmış. Cevap olarak da ‘Şu an durumumuz bunun için müsait değil’ demiş. Biz de Herne’deki dostlarımız Almanya’nın göndermesi gerek 1 buçuk milyon doların 15 bin Euro’luk kısmını gönderecekler. Bu da Merkel’e iletilecek bir mektup yoluyla” şeklinde konuştu.