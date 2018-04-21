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  4. 21 Nisan 2018 16:22

Maltepe’de 23 Nisan coşkusu başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Maltepe’de düzenlenen çocuk maratonu ve kreş etkinlikleri ile başladı.

Maltepe’de 23 Nisan coşkusu başladı
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Maltepe Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceği inşa edecek olan çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 95’inci yıldönümünü düzenlediği etkinliklerle coşku içerisinde kutlamaya başladı. Bu kapsamda Spor İşleri Müdürlüğü, Maltepe Kent Konseyi ve Momentum Atletizm Derneği işbirliğiyle bir maraton düzenlendi. İlçedeki 8 ortaokuldan, 200 çocuğun katıldığı “Ortaokullar Arası Çocuk Maratonu”nda, katılan çocuklara madalya verildi.  

MİNİKLERDEN HEM DANS, HEM ŞOV

Belediyeye bağlı Yüzevler Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nde de,  çocuklar 23 Nisan için bir gösteri düzenledi. Etkinlikte veliler, ellerinde Türk bayrakları bulunan ve kırmızı-beyaz giyinen çocuk korosunun seslendirdiği şarkılarla coştu. Yer yer çocuklarına, eşlik eden velilerin duygulandıklarını görülürken, sonrasında çocukların Türkiye şarkısı eşliğinde sergiledikleri ront gösterisi ilgiyle izlendi ve çocukların yaptığı müzikli drama büyük beğeni topladı. Etkinlik, velilerle birlikte seslendirilen 10. Yıl marşı ile son buldu. Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür eden veliler, etkinlik boyunca telefonları ile  çocuklarını görüntüledi.   

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı , maltepe , maltepe belediyesi , 23 nisan
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