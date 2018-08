Mustafa Sarıgül'den miting gibi bayramlaşma töreni

Önceki seçimlerde CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan ve bu nedenle Şişli Belediye Başkanlığı görevi için de Hayri İnönü'yü öneren Mustafa Sarıgül, Şişli'ye geri dönüyor.

Yerel seçimlerde CHP'den yeniden Şişli Belediye Başkan adayı olmaya hazırlanan Mustafa Sarıgül, Kurban Bayramı öncesinde seçim merkezinde bir bayramlaşma töreni düzenledi.

Binlerce kişinin katıldığı bayramlaşma töreninde Şişlililer Sarıgül'e olan sevgilerini gösterdi.

Hatırlanacağı gibi, Sarıgül İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olurken Şişli Belediye Başkanlığı görevi için Hayri İnönü'yü işaret etmiş ve yerel seçimlerde İnönü Şişli Belediye Başkanı seçilmişti. Ancak Mustafa Sarıgül ile Hayri İnönü sonradan mahkemelik olmuş ve araları bozulmuştu.

Sarıgül'ün Şişli'deki bayramlaşma törenindeki kalabalığın coşkusuna bakınca Mustafa Sarıgül istediği partiden aday olsun, Şişli halkı kararını vermiş gözüküyor.

BİNLERCE YURTTAŞLA BAURAMLAŞTI

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, seçim çalışmalarını yürüttüğü merkezin önünde bayramlaşma töreni düzenledi. Binlerce yurttaşın kataldığı, mitingi andıran bayramlaşmada konuşan Sarıgül, yerel secimler için haIirlandıklarını belirterek, "Şişli'ye heyecan yaratacak yeni projelerle dönüyoruz"dedi.

MİTİNG GİBİ BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

Mustafa Sarıgül, yerel seçim çalışmalarını yürüttüğü Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki seçim merkezinde yurttaşlarla biraraya geldi. Bayramlaşma için seçim ofisine gelen binlerce Şişli'li içeriye sığmayınca, binanın önünde yoģun bir kalabalık oluştu. Mustafa Sarıgül, adeta bir mitingi andıran kalabalıkta tek tek vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra, önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıgül, "Dolaştığım her mahallede, her sokakta yurttaşlarımız bugüne kadar gercekleştirdigimiz hizmetlerin devamını bizden talep ediyor. Bizim bu ilgi ve talebe kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz" dedi. Sarıgül açıklamasında şunları söyledi:

"Artık daha çok koşacağız, daha fazla çalışacağız. Şişli daha önce olduğu gibi, yine Türkiye'de yerel yönetimlerde öncü olmaya devam edecek. Yeni ve heyecan yaratacak projelerle tüm Türkiye'de adindan söz ettirecek ve yeniden Şişli'nin yüzü gülecek. Her mahallesi, her semti, her sokağı yeniden canlanacak ve şahlanacak. Esnafımızı da kadinlarımızı da gençlerimizi de mutlu edecek ve katma deger yaratacak projelerle geliyoruz. Bugün yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutluyoruz; bir sonraki bayrama daha buyük coşkuyla ve tüm Şişli halkıyla birlikte kutlayacağız."