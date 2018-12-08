Oda başkanlarından Fethi Yaşar'a tam destek

Oda başkanlarına ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Yaşar, esnafın bu ülkenin gelişmesinde mihenk taşı olduğuna inandığını belirterek, “Ben de esnaflıktan geliyorum. Esnafın sıkıntılarını da bilirim, ülke için değerini de” diyerek esnafın yanında olduğunu söyledi.

“Cezacı bir belediye başkanı olmadım”

Başkan Yaşar, “Ben sizin içinizden biriyim. Ticari alanda esnafın sıkıntısını da, yaşadığını sorunları da bilirim. Ben hiçbir zaman cezacı bir belediye başkanı olmadım. Esnafımıza karşı her zaman ılımlı olmaya onları anlamaya çalıştım. Bu düşünceyle zabıtalarımıza eğitim verdik. Onlar da aynı şekilde cezacı değil uyarıcı oluyorlar. Ancak bir tek şeye affım yoktur o da halkın sağlığıyla oynayan esnaflardır. Buna kesinlikle müsaade etmeyiz. Bunun dışında zaten her zaman vatandaşın da esnafın da yanındayım. Ben sizlere hizmet etmek için bu makama geldim. Ben halkın hizmetkârıyım” dedi.

“Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız”

2019 yerel seçimlerinde Yenimahalle Belediye Başkanlığı görevine tekrar aday gösterilen Yaşar’ı desteklediklerini ifade eden oda başkanları, “Yenimahalle’de yaşamaktan memnun olmayan yok herhalde. Çevremizden hangi partili olursa olsun sizin destekçiniz. Hizmetleriniz takdire şayan, başarılarınızın devamını diliyoruz ve sizi destekliyoruz. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.