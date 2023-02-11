Yıkılan binalara soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremler sonrası Adana, Hatay ve Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 3 ilde yıkılan binalara yönelik soruşturma başlatıldı. Açıklamada, binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yapan sorumlu kişilerin tespiti için gerekli yazışmaların yapıldığı kaydedildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilk gün yaşanan depremlerin hemen ardından ekiplerin harekete geçtiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

Hatay ve Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarından yapılan açıklamalarda bu illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.