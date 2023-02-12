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Yıkılan binaların müteahhidi Gürcistan'a kaçarken yakalandı

Yıkılan binaların müteahhidi Gürcistan'a kaçarken yakalandı
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Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz K. ve eşi Sevilay K., Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz K. ve Sevilay K., Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı. Yavuz K.'un Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlendi. Yavuz K. ve eşi Sevilay K.'nin üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktı.

DHA

Etiketler adıyaman yıkılan bina müteahhit gürcistan
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