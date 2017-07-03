O vaiz infaz edildi... Bomba iddia !
O vaiz infaz edildi... Bomba iddia !
Aşırı sıcaklardan bunalanlara müjde !
Aşırı sıcaklardan bunalanlara müjde !
Araç sahipleri dikkat ! Ödemeler bu ay yapılacak
Araç sahipleri dikkat ! Ödemeler bu ay yapılacak
Enflasyon açıklandı, memur, emekli ve işçilerin zam oranları da belli oldu
Enflasyon açıklandı, memur, emekli ve işçilerin zam oranları da belli oldu
İran'dan Türkiye'ye sert tepki !
İran'dan Türkiye'ye sert tepki !
Emsal karar çıktı ! Siz de o paraları geri alabilirsiniz
Emsal karar çıktı ! Siz de o paraları geri alabilirsiniz
Ünlü bilim adamı Stephen Hawking'ten felaket senaryosu
Ünlü bilim adamı Stephen Hawking'ten felaket senaryosu
O bir dijital seri katil: 100 bin dolara onlarca adam öldürüyor !
O bir dijital seri katil: 100 bin dolara onlarca adam öldürüyor !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Temmuz 2017 17:53

Yılanın içinden bakın ne çıktı

Mersin'de öldürülen zehirli engerek yılanının karnından yetişkin civciv çıktı.

Yılanın içinden bakın ne çıktı
A+ A-

Mersin’in Erdemli ilçesinde öldürülen zehirli engereğin karnından yetişkin iki civciv çıktı.

İlçeye bağlı Çiriş Mahallesi’nde Mehmet Sezer, bacanağına ait bahçede bir yılanın civcivleri yediğini fark etti. Sezer, bacanağı Mehmet Üstül’e durumu bildirerek bahçenin kayalık bölümüne doğru gelmesini istedi. Bir civcivi yılanın yuttuğunu gören Üstül refleksle elindeki küreği yılana vurdu. Ölen yılanın karnını açan köylüler, yılanın karnından 2 yetişkin civciv çıkardı.

3 haftada 60’a yakın yetişkin civcivinin ortadan kaybolduğunu belirten Mehmet Üstül, "Ben 3 haftadır bir tilkinin bahçeme dadandığından şüpheleniyordum ancak bacanağım civcivleri yılanın yuttuğunu fark ederek bana söyledi. Refleksle yılana vurdum. Şişkin olan karnını açtığımızda 2 yetişkin civcivimiz çıktı. Yılanın, zehirli olduğu bilinen engerek olduğunu sonradan öğrendik" dedi

İHA

engerek yılanı , yetişkin , civciv