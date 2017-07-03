Yılanın içinden bakın ne çıktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde öldürülen zehirli engereğin karnından yetişkin iki civciv çıktı.

İlçeye bağlı Çiriş Mahallesi’nde Mehmet Sezer, bacanağına ait bahçede bir yılanın civcivleri yediğini fark etti. Sezer, bacanağı Mehmet Üstül’e durumu bildirerek bahçenin kayalık bölümüne doğru gelmesini istedi. Bir civcivi yılanın yuttuğunu gören Üstül refleksle elindeki küreği yılana vurdu. Ölen yılanın karnını açan köylüler, yılanın karnından 2 yetişkin civciv çıkardı.

3 haftada 60’a yakın yetişkin civcivinin ortadan kaybolduğunu belirten Mehmet Üstül, "Ben 3 haftadır bir tilkinin bahçeme dadandığından şüpheleniyordum ancak bacanağım civcivleri yılanın yuttuğunu fark ederek bana söyledi. Refleksle yılana vurdum. Şişkin olan karnını açtığımızda 2 yetişkin civcivimiz çıktı. Yılanın, zehirli olduğu bilinen engerek olduğunu sonradan öğrendik" dedi