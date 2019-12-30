Yılbaşı öncesi Kanal İstanbul kuyruğu !

İstanbullu soğuk havaya rağmen Kanal İstanbul Projesi’nin iptali için itiraz dilekçelerini vermeyi sürdürüyor. Yoğunluk nedeniyle Beşiktaş’ta bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde uzun itiraz kuyrukları oluştu. 25 Aralık'tan bu yana sadece İstanbul'da 50 binden fazla dilekçe toplandı. Dilekçeler perşembe günü mesai bitimine kadar teslim edilebilecek.



Kanal İstanbul Projesi’nin iptali için itiraz dilekçelerini teslim etmek isteyen İstanbullular, Beşiktaş’taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne akın ediyor.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen dilekçeleri ile Beşiktaş’taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

“DUYARLILIK ÇOK ÖNEMLİ”

İtiraz sürecini takip eden Şişli Kent Konseyi Başkanı Şükran Eroğlu, “Soğuk hava şartlarına rağmen İstanbullunun bu konuya duyarlı olması, destek vermesi çok önemli. Dilekçeleri toplu olarak da verilebilir. Perşembe günü dilekçe verme işlemi bitiyor. Bizde burada dilekçeleri takip ediyoruz. Günde ortalama 5 bin civarı dilekçe verildiği söylenildi. Çok yoğun bir ilgi var” dedi.

Kanal İstanbul Projesi'ne itirazlarını dile getiren Mine Orel, “Ben 25 yaşındayım ve işsizim. Türkiye'de çok sayıda insan işsiz. Kanal İstanbul'a aktarılacak bütçe ile istihdam sağlanabilir. Bu proje doğaya da çok fazla zarar verecek” dedi.

Dilekçe vermek için bekleyen Gülten Yarbasan ise “Arazilerimiz parsel parsel Katarlılara satılmış. İstanbullu uyutulmuş. Bu proje İstanbulluların istememesine rağmen dayatılıyor. Bu kanal cinayettir, ihanettir. Biz buna karşıyız. Umarım bu itirazlarımız dikkate alınır, kanal projesi sadece lafta kalır” ifadelerini kullandı.

İsmet Koca isim vatandaş ise “Bu proje çok riskli görünüyor. Doğaya ve İstanbul'a zararı var. İşsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı varken, kanalla uğraşılması doğru değil. O ödenekler fabrikalara, iş imkanlarına ayrılsın” yorumunda bulundu.

50 BİNDEN FAZLA DİLEKÇE TESLİM EDİLDİ

25 Aralık’tan beri müdürlüğü 50 binden fazla dilekçe teslim edildi. Dilekçe alımının 2 Ocak Perşembe günü mesai bitimine kadar süreceği öğrenildi.