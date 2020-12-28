Yılın son kabine toplantısı bugün

2020'nin son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

YILBAŞINDAKİ ÖNLEMLER MASADA

Beştepe’de bugün yapılacak toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koronavirüsle mücadele kapsamında 31 Aralık saat 21.00’den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında alınacak ek önlemlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapması planlanıyor.

AŞILAMA TAKVİMİ

Toplantıda koronavirüsün son durumu, alınan tedbirlerin etkisi ve aşı çalışmaları da ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kabinede alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.

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