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  3. 16 Haziran 2020 20:41

Yine asker uğurlaması: 14 ev karantinaya alındı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, asker uğurlamasına katıldığı tespit edilen bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine 14 ev karantinaya alındı.

Yine asker uğurlaması: 14 ev karantinaya alındı
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İzmir'den, Karakeçili ilçesine bir yakınının asker uğurlaması için gelen bir kişinin rahatsızlanması üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, bu kişinin temasta bulunduğu ve asker uğurlamasında bulunanları tespit etti. Yapılan çalışma kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Zafer Mahallesi Şehit Alpaslan Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan 14 evde, ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbir amacıyla karantina uygulamasını kararlaştırdı. Karar üzerine ilçenin giriş- çıkışlarını kontrol altına alan ekipler, sokak boyu da güvenlik şeridi çekti. Karantinadaki vatandaşların kontrolleri, sağlık personeli tarafından sağlanacak. Ailelerin ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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