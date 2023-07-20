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Yine şap hastalığı alarmı! 21 mahalle karantinaya alındı

Yine şap hastalığı alarmı! 21 mahalle karantinaya alındı
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Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde toplam 21 mahalle, bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Nazilli ve Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallerde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine çalışma başlattı. Nazilli'ye bağlı Kozdere, Demirciler, Kestel, Yalınkuyu, Güzelköy, Durasallı, Bereketli, Hamzallı ve Pirlibey ile Kuyucak'a bağlı Çobanisa, Pamukören, Yöre, Beşeylül, Pamucak, İğdecik, Kayran, Horsunlu, Azizabat, Başaran, Karapınar, Çamdibi olmak üzere 21 mahallede büyükbaş hayvan giriş, çıkışları yasaklanarak karantinaya alındı. Nazilli ve Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesindeki veterinerler ise adı geçen kırsal mahallelerde bulunan besihanelerde ve hayvan damlarında bulunan büyükbaş hayvanları aşılama çalışmalarına başladı. Karantina altına alınan mahallerdeki tüm büyükbaş hayvanların aşılamalarının yapılacağı bildirildi. 

DHA

Etiketler aydın şap hastalığı
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