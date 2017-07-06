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  3. 06 Temmuz 2017 09:57

Yok artık ! Maç yapan takımı unuttular

Aydın Adnan Menderes Stadyumu'nda kilitli kalan iki takımı itfaiye ekipleri kurtardı.

Yok artık ! Maç yapan takımı unuttular
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Aydın Adnan Menderes Stadyumu ve Spor Tesislerinde maç yapan iki takımın üzerine tesisler kilitlenince çaresiz kalan gençleri itfaiye ekipleri kurtardı.

Maç bittiğinde tüm kapılar kilitlendiği için sahadan çıkamayan gençler itfaiye merdiveni ile mahsur kaldıkları tesislerden kurtarıldıktan sonra evlerine gidebildi.
Edinilen bilgiye Aydın Efeler ilçe merkezinde oturan bir grup genç, gündüz çok aşırı sıcak olduğu için günlük spor ve antrenmanlarını akşam hava serinledikten sonra yapmak istediler.

İddiaya göre, Akşam saatlerinde maça başlayan gençleri fark etmeyen tesis görevlisi saat 21:00 sıralarında Adnan Menderes Stadyumu ve Spor tesislerinin tüm kapılarını kilitleyip ayrıldı. Bir süre sonra maçlarını tamamlayıp evlerine gitmek isteyen gençler tüm kapılar kilitlendiği için tesislerden dışları çıkamadı. Bunun üzerine gençler cep telefonları ile itfaiyeye arayıp yardım istedi. Gençlerin çağrısı üzerine hemen stadyuma giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri merdivenli araç ile stadyumda mahsur kalan gençleri kurtardı. Gençler kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

İHA

aydın , futbol takımı