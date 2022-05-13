  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. YÖK Başkanı Özvar'dan öğrenci affı açıklaması

YÖK Başkanı Özvar'dan öğrenci affı açıklaması

YÖK Başkanı Özvar'dan öğrenci affı açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrenci affı için yetkinin Meclis'te olduğunu ifade etti. Özvar, ''Biz yükseköğretim kurulu olarak, bize meclisten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek suretiyle yükseköğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesinin, meclisteki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim'' dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 40’ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik açılışına katılmak üzere Eskişehir’e geldi.

YÖK Başkanı Özvar, programı esnasında AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. 

Öğrenci affı geliyor! Tarih verildiÖğrenci affı geliyor! Tarih verildiGüncel

Öğrenci affı konusundaki yetkili makamın Meclis olduğunu dile getiren Özvar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 

“Sizlerin de gayet iyi bildiği gibi öğrenci affı olup olmayacağı konusunda yetkili merci Meclis. Yani milletin iradesinin tecelli ettiği Meclis, milletvekilleri ve ilgili siyasi partilerin görüşleri çok önemli. Bu konuda karar alma, bir kanun, kanuni düzenleme, bir hukuki mevzuat düzenleme yetkisi Meclisindir.

- Biz yükseköğretim kurulu olarak bize, Meclisten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek suretiyle yükseköğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesinin, Meclisteki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.

- Netice itibariyle Yükseköğretim Kurulu olarak Türkiye'deki yüksek öğretim alanı içine giren milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda bigane kalamaz, duyarsız kalamaz. Mutlaka bu konudaki bilgisini, görgüsünü ve tecrübesini mutlaka paylaşır. Bunu yaparken de elbette ki hem sistemin dışında şu an kalan öğrencileri dikkate alır, eğitim öğretim kalitesini dikkate alır.

- Buna ilişkin mutlaka bir çalışma yapar. Yapacağımız çalışma elbette ki yüksek öğretimin gelecekte alacağı istikametle, üniversitelerimizin eğitim öğretim meşgalesiyle çok yakından alakalıdır diye düşünüyorum. Bu konularda tabii ki af konusunda da öğrenci affı konusunda da artık bildik, konvansiyonel, alışılmış yöntemlerin ötesinde öğrencilerin üretkenliğini, öğretim elemanlarının gayretlerini ve üniversitelerin elbette, bu konudaki içinde bulunduğu eğitim öğretim düzeyini dikkate alarak bir çalışma yapacaktır. Bunu ifade etmek isterim.” 

İHA

Etiketler yükseköğretim kurulu erol özcar öğrenci affı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Terhisine 70 gün kala öldü, 11 yıl sonra şehit sayıldı
Yasak aşk ölümle bitti! 2 sevgili el ele intihar etti
Bir Bakan'dan daha oy kaybı itirafı
Yine ''Bitcoin'' intiharı! 23 yaşındaki genç intihar etti!
Ünlü oyuncu yıllar sonra itiraf etti: ''Cihan Ünal'ın yumruğu hayatımı değiştirdi''
Suriye değil Türkiye! DEAŞ yandaşları dehşet saçtı
Tek isteği mutlu bir yuvaydı! Varını yoğunu ''kaçak geline'' kaptırdı!
Ankara Üniversitesi'nde ''İnek Bayramı'' gerginliği
Türk güzeli, 1 çocuk annesi Yeliz Koç Playboy’a soyundu
Haber3.com'un seçim anketi sonuçları herkesi şaşırtacak