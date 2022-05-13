Öğrenci affı geliyor! Tarih verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili çalışma başlattıklarını, temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını söyledi.

TBMM’de partisi adına konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili çalışma başlattıklarını, temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık. Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz yıl Meclis’te bir soru önergesine verdiği yanıtta, 2017-2021 yılları arasında öğrenciliği pasif duruma düşen öğrenci sayısının 1 milyon 330 bin 760 olduğunu açıklamıştı.

Yeniden öğrenci affı çıkarıldığı takdirde aftan yararlanacak kişi sayısının 1 milyon 174 bin 260 olduğunu belirtmişti.