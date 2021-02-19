YouTuber Porçay'a hapis cezası

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Porçay'ın çektiği 'Ot İçiyorum' başlıklı parodi video nedeniyle 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Mahkeme, Ö. A.'nın 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek' gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapsine hükmederken, T24'e konuşan Porçay kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

"UYUŞTURUCUYA TEŞVİK"



Sürecin 2018'de başladığını belirten Porçay, şarkısının ve klibinin parodi olduğunu vurgularken, şu ifadeleri kullandı:

"Olayın gerçekliğini kavramakta zorluk çekiyorum. Uyuşturucuya teşvik etmek bir kenara, kullanmam bile. Elimden geldiğince şarkımın parodi olduğunu belli etmeye çalıştım. Bu şarkıyı, dinleyen herhangi bir insanın ciddiye almasının imkanı yok. Aksine klipte uyuşturucu yüzünden hayatı mahvolan bir insanı canlandırdığımı, izleyen herkes kolayca fark edebilir. Bu durumdayken bunları yaşamak beni son derece üzdü ve yıprattı."

Öte yandan, sosyal medyada #freeporçay etiketiyle Porçay'a binlerce destek mesajı geldi.

"İDRAK EDEBİLMİŞ DEĞİLİM"

Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Porçay, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yaptığım Ezhel parodisi yüzünden bugün hakim hakkımda 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi. Olayın gerçekliğini hâlâ idrak edebilmiş değilim bu yüzden üzerinde konuşmam doğru olmaz, yakında geçirdiğim süreci bir videoda anlatacağım."