YPG'nin serbest bıraktığı 256 IŞİD'li Türkiye'de!

Serbest bırakılan IŞİD üyeleri gece yarısı aniden kaldıkları cezaevlerindeki koğuşların kapılarının açıldığını, bu sırada çoğunun uykuda olduğunu, ne olduğunu anlayamadıklarını, “Hadi çıkın, gidin” diye bağırıldığını anlattı.

Çok kısa sürede dışarı çıkarıldığını anlatan tutuklular kaldıkları cezaevlerine bomba isabet etmediğini, hiçbir hasar olmadığını, onlar cezaevini boşalttıktan sonra YPG’lilerin binayı ateşe verdiğini söyledi.

IŞİD’lilerin ilk olarak Zeytindalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki cezaevlerine nakledildiğini belirten güvenlik kaynakları, 17 farklı ülkenin vatandaşı oldukları tespit edilen onlarca kişi için iade girişimlerinin başlatıldığını belirtti.