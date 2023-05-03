YSK yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanımı devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) paylaştığı verilere göre 2 Mayıs saat 22.30 itibarı ile yurt dışı temsilciliklerde 797 bin 473, gümrük kapılarında ise 62 bin 41 oy kullanıldı. (DHA)
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