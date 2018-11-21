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  3. 21 Kasım 2018 10:58

Yunan askeri gemisi Ege'de kaçacak delik aradı

Ege’de Türk karasularına giren askeri gemiye, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi

Yunan askeri gemisi Ege'de kaçacak delik aradı
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Ege Denizi’nde Yunan askeri gemisinin Türk karasularını ihlali nedeniyle hareketli anlar yaşandı. Yunan askeri gemisi Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin uyarılarının ardından Türk karasularından ayrıldı.

Kuşadası Güzelçamlı yakınlarındaki Bayrak adası önünde Türk karasularına giren bir Yunan askeri gemisini tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, önce İngilizce anons yaparak Yunan askeri gemisini uyardı.

Uyarıları dikkate almayan Yunan gemisine yaklaşan Türk Sahil Güvenlik gemisi Yunan askeri gemisine yaklaşarak yeniden uyarı yaptı. Yunanlılar Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin uyarılarının ardından karasularımızdan ayrıldı.

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