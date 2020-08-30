Yunan jetlerini kovalayan Türk pilot, yakıt uyarısına rağmen geri dönmedi

Milliyet’te yer alan habere göre, savunma uzmanlarının anlık takip ettiği sıcak gelişme, İtalya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü tatbikat sırasında meydana geldi.

11 DAKİKA SÜRDÜ

Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait altı F-16 Fighting Falcon tipi savaş uçağı, Navtex alanına doğru yaklaşmak istedi. Hava devriyesinde olan sekiz Türk F-16’sı hemen duruma müdahale etti. İki ülke arasında savaşı gündeme getirebilecek gerilim yaklaşık 11 dakika sürdü.

ÖNLEME YAPILARAK BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

MSB Twitter hesabından, “27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası’ndan kalkarak GKRY’ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait altı adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır” paylaşımıyla olayı duyurdu. Bakanlık paylaşımında yaşanan it dalaşının pilotların ekranlarına yansıyan Baş Üstü Ekranı görüntülerine de yer verdi.

ÜSTÜN BECERİ VE CESARET

Sosyal medya hesapları ve televizyon programlarında görüntüleri yorumlayan savunma uzmanları, ekranlara yansıyanların Türk pilotlarının üstün beceri ve cesaretini ortaya koyduğunu vurguladı.

Uzmanlar, görüntülerin Türk F-16’larında, “IR/Isı/Kızılötesi güdümlü AIM-9 Sidewinder” füzelerinin yüklü olduğunu gösterdiğini, videoda duyulan çınlama sesinin, “ısı güdümlü füzenin hedefe kilitlenmeyi” gösterdiğini, Yunan jetlerinin tüm çabalarına karşın, üstün yetenekli Türk pilotlarının yönetimindeki F-16’larımızın takibinden bir türlü kaçamadıklarını gösterdiğini dile getirdi.

HEMEN DÖNMEZSEN

Uzmanlar, ekrana gelen “yakıt-bingo” uyarısına da dikkati çekti. Bu uyarının pilota, “hemen dönmezsen inmek için yeterli yakıtın kalmayacak” uyarısı niteliğini taşıdığını aktaran uzmanlar, buna rağmen Türk pilotun Yunan savaş uçağının peşini bırakmadığının da görüntülerden anlaşıldığını anlattı.

‘FRANSIZ’ KALDILAR

Bazı kaynaklarda ise, Türk ve Yunan savaş uçakları arasındaki it dalaşı sırasında bölgede Fransa’ya ait iki uçağın da bulunduğu belirtildi. Ancak gelişme üzerine Fransız uçaklarının süratle bölgeden uzaklaştıkları öne sürüldü.