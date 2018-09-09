Yunanistan 2 Türk askerini gözaltına aldı

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Sınırda görevli iki Türk askeri, kaçak göçmen takibi sırasında 'yanlışlıkla' sınırı geçti.

Bunun üzerine iki asker, Yunanistan devriyeleri tarafından alıkonuldu. Olay sonrası iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında görüşme trafiği yaşandı.

Türk Savunma Bakanlığı, sınır ihlalinin 'yanlışlıkla' yapıldığını belirtti. Yapılan müzakerelerin ardından silahlarıyla birlikte gözaltına alınan iki asker, 18.30 itibariyle Türkiye'ye iade edildi.

TSK: 18.30'DA SERBEST BIRAKILDILAR

Konuyla ilgili TSK'dan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken yanlışlıkla hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Meydana gelen bu olayda alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir."