Yunanistan sınırında 15 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırında 7'si FETÖ, 1'i PKK mensubu 15 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.