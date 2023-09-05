Yunanistan sınırında 3 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi, 3 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
DHA
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