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Yunanistan sınırında 3 kişi yakalandı

Yunanistan sınırında 3 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi, 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

DHA

Etiketler yunanistan sınır fetö
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