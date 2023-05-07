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Yurt dışı oy kullanımında rekor

Yurt dışı oy kullanımında rekor
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YSK'nın açıkladığı son rakamlara göre yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 2018 seçimindeki oy sayısı geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde 1 milyon 387 bin 945, gümrüklerde 100 bin 897 olmak üzere toplam 1 milyon 488 bin 842 kişi oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma sayısı 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında kullanılan oy sayısı 1 milyon 488 bin 842'ye ulaştı.
Bugün itibarıyla gümrüklerde 100 bin 897 oy kullanılırken, yurt dışı temsilciliklerde ise 1 milyon 387 bin 945 kişi sandık başına gitti.

Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018'de seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1 milyon 358 bin 584 kişi sandık başına gitmişti.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Etiketler ysk yüksek seçim kurulu yurtdışı oy kullanım oy kullananlar
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