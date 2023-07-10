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Yurtdışı cep telefonuna son gün kayıt yapanlara kötü haber

Yurtdışı cep telefonuna son gün kayıt yapanlara kötü haber
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Yurt dışından alınan cep telefonların pasaport kayıt ücretlerinin 6 bin TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından e-Devlet üzerinden son gün pasaport kaydı yaptıran vatandaşların telefonların bugün "servis yok" uyarısı gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hem KDV'ye hem de yurt dışından getirilen akıllı telefonların kayıt ücretlerine zam yapıldı. Artık yurt dışından telefon satın alan bir vatandaşın, Türkiye'ye getirdiği zaman 20 bin TL IMEI kayıt ücreti ödemesi gerekecek. Bu tutar, bugüne kadar 6 bin 91 TL olarak uygulanıyordu.

Telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Sistem ödeme taleplerini yanıt vermiyor.

Cep telefonu kayıt ücretinin 20 bin liraya yükselmesi üzerine son gün 6091 lirada BTK IMEI kaydı yapan birçok vatandaşın telefonu bugün "servis yok" uyarısı veriyor.

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Etiketler cep telefonu yurtdışından cep telefonu kayıt servis yok
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