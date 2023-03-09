Yurtta kalan öğrencilere ücret iadesi yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilere, ücret iadesi yapılacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, depremzede öğrencilerden ise ücret alınmayacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bakanlığa bağlı yurtlarda kalan ve 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin ücretlerinin iade edileceğini duyurdu. Bakan Kasapoğlu ayrıca, 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan öğrencilerin ücret ödemeye devam edeceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini açıkladı.

Bakan Kasaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor.

20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir."