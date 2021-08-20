Yüz yüze eğitim başladı, kiralık ev kalmadı: Kira fiyatları dudak uçuklattı

İzmit’te üniversitelerin yüz yüze eğitime başlama kararı ile birlikte kiralık evler tutulmaya başlarken fiyatlar ise bir anda fırladı.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağının duyurulmasının ardından, pandemi sürecini ailelerinin yanında geçiren öğrenciler de eğitim gördükleri kentlere dönmeye başladı. Öğrencilerin geri dönüşü ile birlikte Kocaeli'deki kiralık ev piyasası da hareketlendi. 3 üniversiteye ev sahipliği yapan kentte, öğrencilerin talebiyle birlikte kiralık ev sıkıntısı baş gösterdi. Özellikle Kocaeli Üniversitesi ile özel bir üniversitenin bulunduğu İzmit'te kiralık evlerin yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, sıkıntının sebebinin kentsel dönüşümün başladığı mahallelerde yaşayanların, dönüşüm süresince bölgedeki kiralık evlerde barınmasından kaynaklandığını söyledi.

"PANDEMİNİN ETKİSİYLE YURTLAR YERİNE KİRALIK DAİRELER ÖNE ÇIKIYOR"

Öğrencilerin kente geri dönmeye başladığını söyleyen Hacıoğlu, "Gerçekten çok uzun bir tatil dönemi vardı. Bu dönem bitti. Şimdi, özellikle son haftalarda eylül ayında okulların açılarak yüz yüze eğitime başlanacak olması sebebiyle, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri şehrimize dönmeye başladı. Kocaeli Üniversitesi büyük bir üniversite. Bildiğim kadarıyla her yıl 19, 20 bin civarında yeni öğrenci kaydı alıyor. Bu öğrenciler, özellikle pandemi sürecine 1 ya da 2 ortaklı kiralık konut tercih edecekler.

Pandeminin etkisiyle, insanlar kalabalık ortamdan uzak durmak istediği için yurtlar yerine kiralık daireler öne çıkıyor. Fakat Kocaeli'de, bizim de anlam veremediğimiz bir şekilde, kiralık daire bulmakta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun sebebini bulmak için kendimizce analizler yaptık. Özellikle Erenler ve Cedit mahallelerinde kentsel dönüşüm başladı. Dolayısıyla buralardaki insanların yeni bir konut satın almak yerine, kiralık konutlarda barındığını düşünüyoruz. Bu yüzden kiralık ev bulma konusunda bir sıkıntı yaşanıyor" dedi.

"KİRALIK EV İÇİN SIRAYA GİRENLER VAR"

Kiralık ev bulmak isteyen kişilerin bazı emlakçılarda sıraya girdiğine de değinen Hacıoğlu, odalarına kayıtlı üyelerin zaman zaman kendisini aradığını belirterek, "Sosyal medya ya da diğer yollardan bizi takip eden duyurularımızı gören üyelerimiz bizi arıyor 'Bende şu an 5 kişi var, bir diğeri bende 10 kişi bekliyor mutlaka bize haber verin. Öncelik bizim olsun' gibi talepler geliyor" diye konuştu.

KİRA FİYATLARI TAVAN YAPTI

Son dönemde yeni inşaatların başlamaması ve pandeminin ardından düğünlerin patlaması kiralık daire fiyatlarını uçurdu. Tayinlerin ve ertelenen düğünlerin de yapılmaya başlamasıyla vatandaşlar kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Fahiş fiyatlar ödemeye razı olanlar yine de kiralık daire bulamıyor. Bilhassa Bursa'nın en çok tercih edilen ilçesi olan Nilüfer ilçesinde daireler adeta karaborsaya düşmüş durumda. İlçedeki emlakçılara gelenlerin ekserisi kiralık daire talep ediyor. Emlaçılar ise ellerinde kiralık daire olmadığı için vatandaşlara yardımcı olamıyor.

Nilüfer ilçesinde kiralık daire fiyatları şu ân tavan yapmış durumda. Maliyetler yükseldiği için müteahhitlerin yeni projelere başlamak istememesi de fiyatların artmasında etkili. Kiralık daire sıkıntısı sadece Nilüfer ilçesinde değil diğer ilçelerde de yaşanıyor.

Bursa'da kiralık dairelerin karaborsaya düştüğünü ifade eden gayrimenkul uzmanı Ahmet Abdülaziz Öztürk, "Bu dönemde Bursa'da kiralık dairelerde ciddi anlamda sıkıntı var. 2 yıldır tayinler ve düğünler yapılmadı. Kiralık daire sıkıntısı başladı. Vatandaş piyasada kiralık daire bulmakta zorlanıyor. Kiralar yükseldi, konut sıkıntısı var. Müteahhitler yeni projelere başlamıyor.

Maliyetler yükseldi. Sattığını yerine koyamayacağını düşünen müteahhitler yeni projelere başlamıyor. Bu durum da konut fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Bana kalırsa belediyelerin hızlı bir şekilde yeni konut alanlarını halkın hizmetine açması lâzım. Bursa'da ciddi anlamda konut ve mesken arsası sıkıntısı var. Şehirde satılık daire çok, ama kiralık daire yok. Kiralık daire sıkıntısı başta Nilüfer olmak üzere Mudanya, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde de var. Nilüfer ilçesinde kiralık daireler 2 bin 500 liradan başlıyor, 4 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşlar 2 bin 500 liralık daireye 4 bin lira verecek, ama bulamıyor" dedi.

"GÜNDE 20 KİŞİ KİRALIK DAİRE İÇİN BİZİ ARIYOR"

Çalan 30 telefondan 20'sinin kiralık daire için olduğunu belirten Abdülaziz Öztürk, "Her gün 30 kişi iş yerimizi arıyor. Arayanların 20'si kiralık daire soruyor. Bizde maalesef cevabını veriyoruz. Sadece bizde değil, diğer emlakçi arkadaşlarda ve internette de kiralık daire yok. Bizim diğer emlakçi arkadaşları da arıyorlar, onlarda da kiralık daire yok. Bursa'da büyük ölçüde kiralık daire sıkıntısı var" şeklinde konuştu.

Konut fiyatları ve kiralarda meydana gelen artışlar hakkında Finans Uzmanı Dr. Hakan Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Aylık bazda meydana gelen artışların, konut sahibi olmayı zorlaştırdığını belirten Dr. Yıldırım, “Bu artışın altında birden fazla nedenin yattığı azımsanamaz bir gerçek. Döviz kurlarının devamlı artış trendi içerisinde davranması, buna bağlı olarak artan enflasyon, salgın dönemi ile birlikte oluşan belirsizliğin yol açtığı algı ve bu duruma bağlı olarak konut fiyatlarının devamlı artacağına inanan bir popülasyonun oluşmasıyla talepte bir artışın meydana geldiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır” diye konuştu.

“Salgın nedeniyle ertelenen evliliklerin bu yaz patlama yaşaması hem konut fiyatlarında hem de kiralarda önemli artışlara sebep oldu” diyen Dr. Yıldırım şöyle devam etti;

“Ancak şu ayrımı yapmakta fayda var. Döviz kuru, enflasyon oranı ve demografik temelli değişimlerin sebep olduğu fiyat artışları zaman içinde düzelme eğilimine girebilir. Ancak oluşan fiyat balonlarının daha büyük balonlara dönüşmesi ve bu balonların belirli bir süre sonra sönmesi, konut piyasasında ciddi problemlerin oluşmasına sebep olabilir. Bu durum ise inşaat sektörü ve konut sahiplerini zor bir duruma sokabilir. Özellikle son dönemde ekonomik büyümenin yapı taşlarından biri olan inşaat sektörü için gerekli önlemler alınmazsa fiyat balonları sebebiyle yaşanabilecek ani fiyat düşüşlerinin ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceği su götürmez bir gerçektir.”

“MALİYET ARTIŞLARI KONUT FİYATLARINA YANSIDI”

Artan döviz kurlarının ve enflasyonun inşaatta kullanılacak malzemeler ile işçilik maliyetlerinde önemli artışlara sebep olduğunu ve maliyetteki artışların konut fiyatlarına yansıdığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, “Diğer taraftan belirsizliğin beraberinde getirdiği aşırı talep fiyat balonlarının da oluşmasında önemli bir etken olmaktadır. Özellikle 2021 yılında konut fiyatlarındaki artış, beraberinde kira bedellerinin de önemli artışlar yaşamasına sebep olmuştur. Ev sahiplerinin kiracılara enflasyon oranlarının üzerinde zam yapma yarışına girmesi ya da çeşitli bahaneler ile mevcut kiracıyı çıkartma ve daha yüksek kira ödemeye razı yeni kiracı bulma gayesi içine girmesi, ayrıca kiralanabilecek konutların da kıt olması kira bedellerinin yükselmesinin önemli nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.