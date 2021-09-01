Yüz yüze eğitim başlıyor: İşte okullarda koronavirüse karşı alınacak önlemler

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim başlıyor. Uzm. Dr. Memnune Aladağ, pandemi sürecinde okullarda çocukların sağlığının korunması için alınacak önlemleri sıraladı.

Koronovisrüten korunma yöntemleri arasında aşılama önemli bir yer tutarken; hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymak da birinci basamak önlemleri oluşturuyor. Okulların da açılmasıyla birlikte ailelerin çocukları için dikkat etmesi gereken unsurları Uzm. Dr. Memnune Aladağ sıraladı.

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Okulda mutlaka dikkat edilmesi gerekenler

Covid 19 enfeksiyonundan korunmak için hem ailelerin hem de okul yönetimlerinin alacağı önlemler bulaş oranını önemli ölçüde azaltacak ve çocukların eğitime devamlılığını sağlayacaktır. Bu kapsamda okulların ve velilerin alabileceği önlemler şöyle sıralanabilir:

1. Okullarda sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve buna uygun oturma düzeni sağlanmalı

2. Temaslı olan kişilerin takibi açısından çocukların sınıfta oturma düzeni hep aynı olmalı

3. Okuldaki faaliyetler mümkün olduğu kadar açık havada yapılmalı

4. Eğitim yapılan ortamlarda uygun havalandırma şartları sağlanmalı, bulaşıcılığı engellemek için maske takılmalı

5. Ders ve yemekhane giriş çıkışlarında el hijyenine dikkat edilmeli

6. Kalem, kitap gibi okul gereçleri kişiye özel olmalı, ortak kullanım azaltılmalı

7. Çocuklar gün boyu aynı eğitim ortamında olmalı, ortak kullanılan sınıflar ile yemekhane çok iyi havalandırılmalı ve dezenfeksiyonu yapılmalı

8. Hastalık belirtisi gösteren öğrencilerin diğer çocuklarla temasının kesilmesi için gecikilmeden izolasyon sağlanmalı ve bu çocuklar evlerine gönderilmeli

9. Okulun çeşitli yerlerine hijyen kuralları ve uygulamaları ile ilgili korkutmayan ancak bilgilendirici uyarı görselleri asılmalı

10. Mümkün olduğunca veliler, öğretmenler ve aynı zamanda yaşı uygun olan öğrenciler aşılanmayı tercih etmeli

CNN Türk