Yüzbinlerce vatandaş ''köklerini'' sorguladı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın çevrimiçi belge tarama sisteminde vatandaşlar en çok ‘köklerini’ araştırdı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın çevrimiçi belge tarama sistemine 1 Ocak ile 31 Temmuz arasında 386 bin 34 araştırmacı giriş yaparak 1 milyon 594 bin 972 belgeyi aradı.

Araştırmacılar 5 milyon 626 bin 81 görüntüyü inceledi ve 335 bin 355 belgeyi temin etti.

En çok talep gören konu ‘Dışişleri Bakanlığı Muhtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnameleri’ oldu.

AA’nın aktardığına göre Romanya ve Bulgaristan’dan gelen Türklerin yerleştirilme süreçleriyle ilgili belgelere yoğun ilgi gösterildi.

Bu kapsamda en çok görüntülenen dokümanlar şöyle:

Romanya’dan gelen göçmenlerin nerelere sevk ve iskan edildiklerini gösteren belgeler

1935-1937 döneminde Bulgaristan’dan gelerek Çorlu, Muğla, Aksaray ve Lüleburgaz’daki köylerde yerleşen muhacirlerin isimleri

Muhacirlere verilen arazi miktarını gösteren cetveller

Çeşitli illere ait defter kayıtları

Yılın ilk yarısında sistemi en çok kullananlar yüzde 39,8’le öğrenciler oldu. Bunu yüzde 14,5 ile kamu görevlileri, yüzde 9,9’la öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ve yüzde 9,1’le serbest meslek mensupları takip etti.

Dijitalleştirilen belgeler 2013’te hayata geçirilen belge tarama sistemi üzerinden talep edilebiliyor.

Bugüne kadar toplam 3 milyon 720 bin 63 araştırmacı, 18 milyon 467 bin 430 arama gerçekleştirdi. Sistemde incelenen toplam görüntü sayısı 41 milyon 225 bin 164’e ulaşırken araştırmacılar 3 milyon 380 bin 317 belgeyi de satın aldı.

AA