Yüzde 70 indirimi duyan vatandaş birbirini ezdi

Diyarbakır'da bir züccaciye mağazasının ürünlerinde yaptığı yüzde 70’lik indirim, izdihama neden oldu.

Kentteki bir züccaciye mağazasının ürünlerinde yüzde 70 oranında yaptığı indirim, izdihama neden oldu. Çoğunluğu kadın olan müşteriler, sabahın erken saatlerinde mağaza önünde toplanarak, kapıların açılmasını bekledi.

Kalabalık giderek yoğunlaşırken, mağaza sahibi ise uzun süre kapıları açmadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, bazı kadınlar fenalık geçirdi. Bir süre sonra kapıları açılan mağazada ürünler kısa sürede tükendi.(DHA)

DHA