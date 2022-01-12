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Zafer Partisi’ne HEPAR’dan Büyük Katılım

Zafer Partisi’ne HEPAR’dan Büyük Katılım

Osman Pamukoğlu liderliğinde kurulan ve bir süre önce faaliyetlerini sonlandıran HEPAR’ın üst düzey yöneticileri toplu şekilde Zafer Partisi’ne katıldı.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ ile yapılan toplantı sonrası HEPAR’da Genel Başkan Yardımcılığı ve İstanbul İl Başkanlığı yapmış kişilerin de aralarında olduğu isimler, Zafer Partisi’ne katılma kararı aldı.

 Zafer Partisi’ne katılan eski HEPAR yöneticileri; Sinan İşler, Kut Emre Ethem, Göksel Gezer, İlyas Murat Uluköy, Mehmet Aziz Göksel ve Erkin Özkan Zafer Partisi’ndeki görevlendirmelerinin ardından, Zafer Partisi için saha çalışmalarına başladılar.

 Zafer Partisi’ne katılımlarından büyük sevinç duyduğunu açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, “Türkiye için mücadele azmini hiçbir şart altında yitirmeyen değerli, seçkin vatansever arkadaşlarımız ile birlikte, Zafer Partisi çatısı altında mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Etiketler zafer partisi hepar osman pamukoğlu transfer
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