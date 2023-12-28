Zamlı asgari ücretteki 2 TL gündem oldu

2024 yılı asgari ücret zammı dün açıklanırken, 17 bin 2 TL'ye yükseltilen yeni asgari ücretteki 2 TL sosyal medyada gündem oldu.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret, yeni yılda geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yüzde 49'luk artış yapılan asgari ücreti açıklamasının ardından sondaki "2 lira" sosyal medya platformunda TrendTopic listesine girdi.

Sosyal medya kullanıcıları yeni rakamla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

Gazeteci İsmail Saymaz, yeni asgari ücretin belli olmasının ardından sosyal medya hesabındna bir paylaşım yaptı. Saymaz paylaşımında, "2024 yılı asgari ücreti 17.002 TL olarak açıklandı.17 bin lira nedir ya? Bahşiş mi veriyorsunuz? Bu parayla kim nasıl geçirebilir? Hele o iki lira nedir? İşçiyle dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.

Armağan Çağlayan da konuyla ilgili, "2 Lira 'refah payı' için Ergun Atalay’a teşekkür borçlusunuz!" dedi.