Zelenski'den NATO üyeliği açıklaması: Kabullenmemiz gerek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bekledikleri NATO üyeliği hakkında açıklama yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek” açıklaması yaptı.



Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO’ya üye olmayacağının Ukrayna’nın kabullenmesi gereken bir gerçeklik olduğunu ifade etti ve Batı ülkelerine, Ukrayna’ya askeri teçhizat gönderimini ciddi anlamda artırmaları çağrısı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri konusunda Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu, Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Rusya tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda Türk vatandaşların Mariupol'den tahliyeleri bekleniyor.

Avrupa Konseyi’ni temsilen gittiklerini belirten Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala açıklamasında “Bugün Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jarosław Kaczyński ve Slovenya Başbakanı Janez Janša ile birlikte Avrupa Konseyi temsilcileri olarak Kiev'de, Cumhurbaşkanı Zelensky ve Başbakan Shmyhal ile bir araya geleceğiz” dedi.

'GENİŞ BİR DESTEK PAKETİ SUNACAĞIZ'

Başbakan Fiala açıklamasında ziyaretin Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşülerek düzenlendiğini vurguladı. Ziyaretin amacının, Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığı için tüm Avrupa Birliği'nin açık desteğini teyit etmek olduğunu belirten Fiala, ziayret sırasında Ukrayna’ya geniş bir destek paketi sunacaklarını ifade etti. Ziyaret hakkında Birleşmiş Milletler gibi uluslararası organizasyonlarına bilgi verildiğini vurgulandı.