Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı

Olay saat 22.30 sıralarında Zeytinburnu açıklarında meydana geldi. Liberya bandıralı ‘Mammadaminresulzadeh' isimli yakıt tankeri Yalova'dan Rusya’ya giderken su aldığını belirterek telsizle yardım talep etti.

Olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ve İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Liberya bandıralı Amerika Newport’tan Ukrayna'ya giden ‘Doric Warrior’ isimli kuru yük gemisiyle çarpıştıklarını tespit etti. Ekipler, kaza sırasında gemilerde görevli bulunan mürettebatın yara almadan kurtulduğunu belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri denizde herhangi bir kirlilik oluşturmadığı için iki gemide de tehlike oluşturacak boyutta hasar olmadığı gerekçesiyle olay yerinden ayrıldı.