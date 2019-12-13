Zülfü Livaneli: Kadınlara silah eğitimi ve ruhsat verilsin

Zehra Erdemir’in Bayburt’ta R.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülmesi üzerine, sanatçı Zülfü Livaneli’nin Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım polemik yarattı. Livaneli mesajında, “Tehdit altındaki kadınlara silah eğitimi ve ruhsat verilmeli. Üç, beş katil adayı temizlenirse ancak durur bu işler. Keşke Özgecan’da, Ceren’de, Emine’de, Şule ve benzerlerinde silah olsaydı. Katil erkekler geberseydi. İşte bu ülke hepimizi bu uç noktalara kadar getirdi” yazdı.

Hürriyet'ten Türker Arslan'ın haberine göre, Livaneli’yi eleştiren kullanıcılar şiddetin şiddeti doğuracağını, kadın cinayetlerine karşı çözüm olarak yine silahın adres olarak gösterilmesinin mümkün olamayacağını yazdı. Hatta bazı kullanıcılar mesajı Livaneli’nin atmış olamayacağını öne sürerek, “Hesap hacklenmiş olabilir” yazarak, onaylı hesaptan gelen mesaja inanmak istemediklerini belirtti. Ancak Livaneli’nin yazdıklarına hak veren, onaylayan hesaplar da vardı Twitter’da.

Bu hesapların ortak paydası ise yaşanan çok sayıda kadın cinayeti ve mahkeme süreçlerindeki iyi hal indirimlerinin ‘insanları çıldırttığıydı.’ Livaneli’nin mesajının şiddeti savunmadığı, kadınların kendini savunması gerektiğinden hareket ettiği de iddialar arasındaydı.

Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine bir paylaşım daha yapan ünlü sanatçı bu kez, “Bu cümle durumun vahametine dikkat çekmek amacıyla şok etkisi yaratmak icin yazıldı. İsyan duygusu icinde. Bir çare önerin dostlar. Kadın öldürmeyi moda haline getirdiler. Yargı vs yetmiyor!”satırlarını paylaştı.

Zülfü Livaneli kendisini eleştiren bazı kullanıcılara da yanıtladı. Sanatçı, “Erkek öldürmeyi öneriyorsunuz” diyen bir kişiye “Katili engellemek”, “Bireysel silahlanmayı savunuyorsanız bunu açıkca yazın” diyen bir başka kişiye de “Kadının kendini koruyacağını bilmek katili caydırır” cevaplarını verdi.